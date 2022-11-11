المبروك: يجب تعويض الموظفين برفع الرواتب بعد سعر الصرف الجديد

الوطن|رصد

طالب أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية أحمد المبروك بزيادة رواتب الموظفين تعويضا لهم نظير انخفاض مدخراتهم بعد سعر الصرف الجديد ومع تزايد ارتفاع سعر الدولار بسبب الفائدة الأميركية.

وشدد المبروك خلال تصريحات صحفية على ضرورة وضع صيغة واضحة بين أجهزة الدولة بشأن الرواتب.

وانتقد المبروك جميع المقترحات الموضوعة من قبل الحكومة المنتهية التي ترى بأن سقف الرواتب يبلغ 900 دينار بالإضافة إلى مجلس التخطيط العام الذي يرى أن يكون الحد الأدنى للرواتب بـ750 دينارًا ومجلس النواب الذي أقرّ الحد الأدنى للرواتب بألف دينار.

وأكد المبروك بأن جميع تلك المقترحات يدفع ثمنها الموظف، علمًا أن 30% من عدد سكان ليبيا يعملون في القطاع العام.