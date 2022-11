المبروك: من حق الموظف الزيادة على راتبه نظير انخفاض مدّخراته بسبب سعر الصرف الجديد

ليبيا – رأى أستاذ الاقتصاد في الجامعات الليبية أحمد المبروك أن الموظف من حقه الزيادة في راتبه نظير انخفاض مدّخراته، بسبب سعر الصرف الجديد، مع تزايد ارتفاع سعر الدولار بسبب الفائدة الأميركية.

المبروك وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد”، شدد على ضرورة وضع صيغة واضحة بين أجهزة الدولة بشأن الرواتب.

وأوضح المبروك قائلًا: “لدينا ثلاثة مقترحات، الآن مجلس التخطيط العام يرى أن يكون الحد الأدنى للرواتب بـ750 دينارًا، فيما ترى حكومة الوحدة الوطنية أن السقف بـ900 دينار، بينما مجلس النواب أقرّ الحد الأدنى للرواتب بألف دينار، وكلها يدفع ثمنها الموظف، علمًا أن 30% من عدد سكان ليبيا يعملون في القطاع العام”.

