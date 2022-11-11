ويليامز: من دون الانتخابات ستبقى السلطة المؤقتة لديها شهية لا تشبع

الوطن|رصد

علقت المستشارة الأممية السابقة لدى ليبيا ستيفاني ويليامز على تأخر الانتخابات في ليبيا مؤكدة بأن الانتخابات لن تنتج معجزة أو تحل كل شيء.

وأشارت ويليامز خلال تصريحاتها إلى أن ذلك كان واضحا خلال السنوات الأخيرة مضيفة أن لعبة الكراسي ستستمر في حال ظل النفط هو المصدر الوحيد للإيرادات، فسوف يقاتلون من أجل ذلك لـ40 سنة مقبلة بطريقة أو بأخرى وذلك إذا استمر الوضع الراهن من دون انتخابات.

وهاجمت المستشارة السابقة رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة بعد إيقافه للانتخابات البلدية بسبب توجهه لإنشاء شبكة دعم خاصة به على المستوى البلدي مشددة على ضرورة أن يواجه بهذا لأن هناك انتخابات بلدية مؤجلة يجب إجراؤها في جميع أنحاء البلاد.