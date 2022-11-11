مهندس الاتفاقية التركية الليبية: البرلمان الليبي انهار وسنمضي في التنقيب عن الغاز

أكد رئيس الأركان البحرية التركية الأميرال المتقاعد، جهاد يايجي، أن بلاده ستمضي في التنقيب على الغاز في المناطق التي تعتبرها اليونان من مياهها الاقتصادية، الواردة في الاتفاقية التركية الليبية.

وجاء ذلك في حديث يايجي إلى صحيفة كاثيميريني اليونانية، والتي ترجمته “الساعة 24″، والتي وصفته بأنه أحد مهندسي “العقيدة البحرية التوسعية لتركيا”، وتناولت فيها حقوق الدولتين في ثروات المياه الاقتصادية وقانونية الاتفاقية التركية الليبية.

وتوجهت صحيفة “كاثيميريني” بالسؤال التالي: حدثنا عن الاتفاقية التركية الليبية، ما الأساس القانوني الذي ترتكز عليه؟

ورد الأميرال جهاد يايجي: اسمحوا لي فقط أن أقول إن كل بلد له الحق السيادي في توقيع اتفاقية، لا يحق لأي شخص أن يخبر أي بلد بما يمكنه وما لا يمكنه التوقيع عليه.

ووجهت “كاثيميريني” سؤالها: هل هذا هو الحال حتى عندما تنتهك الاتفاقية المذكورة المياه الإقليمية لجزر كريت ورودس وكاستيلوريزو؟

وأجاب يايجي: من سوء الفهم أو التضليل أو الدعاية أن الخط الفاصل بين تركيا وليبيا يتعارض مع المياه الإقليمية لأي جزيرة، أنا من رسم ذلك الخط، إذا نظرت إلى الخط الذي يربط بين سواحل ليبيا وتركيا، فسترى أنه يمر بمنطقة تبعد 40 ميلاً عن جزيرة كريت، نحن لا نتدخل في المياه الإقليمية لأي بلد.

واستدركت الصحيفة اليونانية: لكنها تتعدى على المنطقة الاقتصادية الخالصة.

وتابع يايجي: هذا الموقف فريد حقًا بالنسبة لليونان، تحاول تمثيل نفسها كدولة أرخبيلية تتكون فقط من جزر، مثل اليابان أو الفلبين أو إندونيسيا، حسنًا، اليونان ليست دولة أرخبيلية، اليونان دولة شبه جزيرة والجزر في أدالار، بحر إيجه، أستخدم مصطلح ” أدالار ” بدلاً من بحر إيجه، أدالار هو بحر ضيق للغاية، يبلغ عرضه حوالي 150 و180 ميلاً، لهذا، يصل طول الجرف القاري للبر الرئيسي إلى ما يقرب من 350 ميلاً، وعليه، إذا امتد البحر بين اليونان وتركيا عبر عدة مئات من الأميال، فلن تكون هناك مشكلة، وإذا لم تكن هناك جزيرة معينة (كاستيلوريزو) بالطبع.

على سبيل المثال، إذا كانت هذه الجزيرة تقع على بعد 700 أو 500 ميل من تركيا واليونان، فيمكننا القول إن لديها منطقة اقتصادية خالصة وجرف قاري، ولكن ليست هذه هي القضية.

نحن نتحدث عن بحر ضيق لا يصل حتى 200 ميل بين دولتين، لذلك، فإن بعض هذه الجزر، وخاصة تلك التي تدعي تركيا أنها تقع على طول الخط المتوسط ، تكون على الجرف القاري للبر الرئيسي التركي، بينما تقع الجزر الأخرى بشكل أساسي على الجرف القاري اليوناني.

لذلك، إذا كانت الجزيرة موجودة بالفعل على جرف قاري، فلا يمكنها إنشاء جرف قاري آخر، هذه قاعدة منطقية وتؤسس قاعدة قانونية.

علاوة على ذلك، اليونان ليست دولة أرخبيلية، إن حجتها بأن خط ولايتها البحرية يبدأ من الخط الخارجي لجزرها غير قانونية، يجب تحديد خط الولاية البحرية فيما يتعلق بالبر الرئيسي، خلال اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار – اسمح لي أن أذكركم – أصرّت اليونان على الاعتراف بها كدولة أرخبيلية، مثل اليابان أو إندونيسيا، ومع ذلك، لم يوافق أحد على ذلك، وقيل لليونان إنها دولة شبه جزيرة، ولهذا السبب لم توقع اليونان على الاتفاقية. لأن اليونان تصر على أن المادة التي تميز الدول الأرخبيلية بحاجة إلى التغيير.

وانتقلت صحيفة “كاثيميريني” إلى السؤال: هل تعتقد أن تركيا ستمضي في التنقيب على أساس الاتفاقية مع ليبيا؟

ورد الأميرال التركي: نعم. بادئ ذي بدء، وقعنا اتفاقية مع الحكومة الشرعية، حكومة الوحدة الوطنية، تم تنفيذ جميع الإجراءات القانونية المحلية ثم عرضت على الأمم المتحدة.

واعترضت الصحيفة اليونانية: لكن رئيس البرلمان الليبي رفض الاتفاقية.

وقال يايجي: هذه مذكرة ولا تخضع المذكرات بموجب القانون لموافقة مجلس النواب، علاوة على ذلك، لا يمكن للمجلس التوقيع على مذكرة، والأكثر من ذلك، لا تنسوا أنه لا يوجد برلمان منتخب حقيقي في ليبيا الآن، انهار البرلمان الليبي قبل ثماني سنوات ولم تجر انتخابات منذ ذلك الحين.

لذا اسمحوا لي أن أقدم لكم بعض الأخبار الجيدة. ممثلو البرلمان في طبرق، الذي تشير إليه، جاؤوا قبل أربعة أشهر وكنت هناك لأطلعهم على الأمر، بسبب الدعاية اليونانية التي كانوا يفكرون فيها “لقد فقدنا منطقة بحرية”، “أجبرتنا تركيا على توقيع اتفاقية واستولت على منطقتنا البحرية”، “كنا سنكسب المزيد، منطقة بحرية أكبر، إذا وقعنا على اتفاقية مع اليونان”، هكذا رأوا الأمر، واستطعت أن أوضح لهم أنهم إذا وقعوا اتفاقية الاختصاص البحري مع اليونان، فسيخسرون ما لا يقل عن 40 ألف كيلومتر مربع من المنطقة البحرية مقارنة بالاتفاقيات التي وقعوها مع تركيا، لقد عرضت عليهم مخططًا بالعروض اليونانية وقمنا بمقارنتها بالعرض التركي.