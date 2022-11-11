الدبيبة يناقش العمل في مشروعات محلية مع عمداء بلديات الجبل

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة مع عمداء بلديات الجبل الغربي، بديوان حكومته، مساء الجمعة، وذلك لمناقشة عدد من المشروعات المحلية في تلك البلديات.

وذكرت منصة «حكومتنا» إن المشروعات المقصودة تشمل: طريق العزيزية- نالوت، والإمداد المائي ببلديات الجبل، وصيانة وتأهيل جسر وادي الأثل.

الدبيبة: صعوبة شديدة في خلق مناخ استثماري ببلديات الجبل

وقال الدبيبة خلال الاجتماع، إن الحكومة ستولي اهتمامًا ببلديات الجبل الغربي، خاصة فيما يتعلق بالمياه، وتوفير فرص العمل، مضيفا: «هناك صعوبة شديدة في خلق مناخ استثماري بتلك البلديات»، معتبرًا أن خطة عودة الحياةستعمل على إحداث التنمية في تلك البلديات.

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طريق العزيزية- نالوت جرى التعاقد عليه في 2008 ولم ير النور حتى الآن

وأشار إلى أن طريق العزيزية – نالوت سيكون جاهزًا للتغلب على الصعوبات فيه، خاصة مع فقدان أرواح بريئة على الطرقات الصعبة والضيقة في بلديات الجبل الغربي، مع تزايد عدد السكان.

وجرى التعاقد على إنشاء المشروع منذ العام 2008، بطول 219 كيلو متر، بقيمة 181 مليون دينار، لكنه لم ير النور حتى الآن، مع توقف الشركات التي كان مقرر أن تنفذه.