أوغلو: دعوة الدبيبة مجرد رسالة بأنه “يسعى” للانتخابات

الوطن|رصد

اعتبر الأكاديمي والباحث السياسي التركي مهند حافظ أوغلو أن الانقسام لا يزال سيد البيت الليبي الداخلي ، وبالتالي يصعب على رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة تأمين انتخابات شاملة ومتزامنة ما لم يكن هناك ضغط إقليمي ودولي على ذلك.

وأضاف أوغلو في تصريحات صحفية: “بالنظر إلى المواقف المتباينة من هذا الأمر، تظل دعوة الدبيبة مجرد رسالة لشعبه بأنه يسعى للانتخابات“.

وأكد الباحث السياسي التركي أن الدبيبة يدرك تمامًا أن وجوده في منصبه أصبح مؤقتًا ، وأن حكومته المنتهية ولايتها هي أقرب إلى أن تكون حكومة تصريف أعمال حتى موعد الانتخابات “.