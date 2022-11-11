العجيلي: المضادات الحيوية في ليبيا تُعطى للمرضى دون وصفة

بمناسبة إحياء الأسبوع العالمي للمضادات الحيوية، قال الاستشاري في جراحة العظام والحوادث والمدير السابق للمستشفى الجامعي نبيل عبد الرحمن العجيلي، إن المضادات الحيوية تعطى للمريض الليبي دون وصفة طبية من الصيدليات وهي في متناول اليد.

أضاف في تصريحات صحفية أن كل أنواع المضادات الحيوية في العالم كله تستعمل كاحتياط استراتيجي للبكتيريا المقاومة، بينما نجدها في ليبيا توصف لبعض الأمراض التي لا تستلزم ذلك، و عند استخدام المضاد الحيوي ضد بكتريا دون حاجة، فستتكون أنواع من البكتيريا المقاومة لهذا المضاد الحيوي، وبالتالي تنتشر في المجتمع بكتيريا قوية لا تستجيب لمعظم المضادات الحيوية.

أضاف أنه يجب على الدولة والجهات الرقابية إلزام الأطباء والصيادلة بإعطاء وصفات المضادات الحيوية بما يتناسب مع نوع المرض، ومنع استعمالها في كل الأمراض، وفق قوله.