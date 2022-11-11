مخازن «الصحة» تستلم شحنة من «لقاحات الروتا» الخاصة بالأطفال

وصلت شحنة جديدة من لقاحات الروتا الخاصة بالأطفال إلى مخازن الحلقة الباردة التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

وقالت الوزارة في بيان، الجمعة، إن هذه الشحنة استلمتها المخازن يوم الخميس، و«ذلك ضمن سلسلة من الشحنات التطعيمية التي توفرها الوزارة بانسيابية حفاظا على المخزون اللازم لسد الاحتياجات وتفاديًا لأي حجز قد يطرأ».

قراءة التطعيمات وفحصها قبل توزيعها

وأضافت أن الجهات المعنية سجلت قراءة التطعيمات الخاصة بالشحنة وفحصها ومعايرتها قبل توزيعها ومنحها لمستحقيها من الأطفال.

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