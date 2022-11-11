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شوبار: المجتمع الدولي جاد بشأن إقامة الانتخابات في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الناطق باسم مبادرة القوى الوطنية، محمد شوبار، إنّ “المجتمع الدولي لديه جديّة في إقامة الانتخابات في ليبيا، لكنّ المشكلة أنّ القوى السياسيّة في ليبيا لا ترغب في صندوق الاقتراع”.

وأضاف شوبار، في تصريحات صحفية أنّ “المجتمع الدولي عقد مؤتمرين للمصالحة والتمهيد للانتخابات في ليبيا في الصخيرات وجنيف، لكن الأجسام السياسية هي الّتي وقفت في وجه تنفيذ مخرجات هذه الاتفاقات”.

وأكد شوبار أنّ “مجلسي النواب والدولة لديهم سعي حثيث للبقاء في السلطة، وأنّ كلّ الأجسام في ليبيا لم تفعل شيئا سوى سرقة البلاد”، وفق تعبيره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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