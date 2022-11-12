100 مليون دينار.. حكم لصالح ليبيا ضد شركة أمريكية في ملف إنشاء مدينة سياحية

تحصلت ليبيا على حكم بعدم أحقية شركة “فيوبوينت” الأمريكية للتعويضات عن مشروع في عهد العقيد معمر القذافي، والتي تصل لنحو 100 مليون دينار ليبي.

مدير الإدارة القانونية لشركة الاستثمار الوطني “خالد الفلاح” قال إن “فيوبوينت” الأمريكية تعاقدت مع شركة الاستثمار الوطني قبل سنة 2010 لإنشاء مدينة سياحية على شاطئ الأندلس بطرابلس، مبينا أن شركة الاستثمار لم تكن إلا أداة للتوقيع وأنها خزنت بعض “الحاويات” المستوردة عن طريق الشركة الأمريكية وتم قصف الحاويات من قبل “حلف الناتو” ظنا منهم أنها مخازن أسلحة، فلم تستفد ليبيا من المشروع.

وأشار إلى أن الشركة الأمريكية طالبت باستحقاقاتها المالية، والذي نتج عنه خلاف لم يتوصل معه الطرفان إلى حل، فلجئوا للقضاء الأمريكي ولكنه حكم بغير الاختصاص لوجود بند ينص على أنه في حال النزاع يكون الفصل عند القضاء الليبي.