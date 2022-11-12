السيسي لـ”بايدن”: حل الأزمة الليبية في إنهاء وجود المرتزقة والمليشيات الأجنبية

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي التطورات الليبية مع نظيره الأمريكي جو بايدن.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان طالعته “الساعة 24” إن السيسي استقبل بايدن، اليوم الجمعة في مدينة شرم الشيخ، وذلك على هامش انعقاد أعمال القمة العالمية للمناخ COP27.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد التباحث في عدد من الملفات من بينها، التباحث بشأن تطورات الأوضاع في كلٍ من ليبيا واليمن وسوريا، حيث أكد السيسي على أن الوصول بالتسويات السياسية لتلك الأزمات يرتكز بالأساس على ترسيخ مفهوم الدولة الوطنية، وإنهاء تواجد المرتزقة والمليشيات الأجنبية من المنطقة.

ومن جانبه؛ ثمن بايدن قوة ومتانة العلاقات المصرية الأمريكية، مؤكداً على أن الولايات المتحدة تعتبر مصر صديقاً وحليفاً قوياً تعول عليه في المنطقة، معرباً عن التطلع لتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول جميع القضايا الإقليمية والدولية، وذلك في ضوء الثقل السياسي الذي تتمتع به مصر ودورها المتزن في محيطها الإقليمي، وإسهاماتها بقيادة السيسي في تحقيق الاستقرار لكافة شعوب المنطقة، وفق البيان.