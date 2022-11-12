“لإصابتهم بالإيدز”.. ترحيل 43 مهاجرا غير شرعي إلى السودان

الوطن|رصد

أكد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية ترحيل 43 مهاجرا غير شرعيا من الجنسية السودانية، إلى السودان والوصول بهم بعد منفذ العوينات وصولاً إلى آخر نقطة حدودية وهي “الدبابه” بحسب موقع أخبار سوداني.

وقال جهاز مكافحة الهجرة إنه وبعد الحملات التي يجريها الفرع على الأجانب بشأن الفحص الطبي على الفيروسات مث “إلتهاب الكبد ومرض فقدان المناعة المكتسبة الإيدز” تبين إصابتهم بالفيروسات ووجب ترحيلهم إلى بلدانهم حماية للأمن الصحي للمواطن.

وجاء ترحيل المهاجرين جاء بناءً على أن كل دولة مسؤولة عن معالجة رعاياها والنفقة على علاجهم دون تحميل أيّ دولة أخرى أعبائهم بحسب رئيس فرع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الجهاز في تصريحات صحفية أنه اكتشف عمل بعض المهاجرين بمخبز بالمدينة وآخرين في محلات بيع الخضروات ومهن أخرى مُختلفة وسائقي شاحنات ومنهم من هو موجود بالمدينة لأكثر من 10 سنوات ولأول مرة يتم فحصه.