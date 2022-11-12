الكوني يبحث مع رؤوساء الأحزاب السياسية مستجدات الأوضاع في البلاد

العنوان – طرابلس

ناقش النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، مع عدد من رؤساء الأحزاب السياسية آخر مستجدات الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد.

وتناول الاجتماع الخميس أزمة الانسداد السياسي التي وصلت اليها البلاد مؤخرا، والجمود الذي خلفته لعدم توافق الاجسام السياسية للوصول إلى قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات الرئاسية.

واستعرض الكوني أمام رؤوساء الأحزاب رؤيته لعودة العمل بنظام المحافظات الحل الأمثل للأزمات التي تعاني البلاد، ومنها أزمة الانسداد السياسي.

وأوضح النائب في الرئاسي، أن اللامركزية ستبعد العاصمة عن الصراعات غير المبررة التي تشهدها، وجعلتها فريسة للطامعين في السلطة لوجود المؤسسات السيادية فيها.

وطالب رؤساء الأحزاب المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته تجاه الوطن للوصول إلى الانتخابات التي تحقق تطلعات الشعب الليبي، وأكدوا دعمهم الكامل للمجلس في كل الخطوات التي يتخذها لانقاذ البلاد والدفع بالعملية السياسية إلى الأمام.

وأكد رؤساء الأحزاب دعمهم الكامل لرؤية الكوني، العمل بنظام المحافظات لضمان استقرار العاصمة، وتطبيقها في كل المحافظات نظرا لأهميتها في القضاء على المركزية المقيتة التي انهكت الإدارة الليبية.