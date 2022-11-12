الحامي: جدل في مجلس الدولة حول السلطة التنفيذية والقاعدة الدستورية

الوطن| رصد

أكدت عضو مجلس الدولة ” نعيمة الحامي”، أن المجلس قد حسم أمره فيما يخص المواد الخلافية المتعلقة بالقاعدة الدستورية، وأحالها للجنة الصياغة لإعداد النسخة النهائية منها.

ولفتت الحامي في تصريحات تلفزيونية، إلى أن بعض أعضاء المجلس يرون ضرورة الفصل في المناصب السيادية وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تبسط نفوذها على عموم البلاد قبل الذهاب للانتخابات.

وأردفت الحامي بالقول، أن بعض أعضاء مجلس الدولة يشددون على عدم الذهاب في خطوات نحو السلطة التنفيذية والمناصب السيادية قبل حسم القاعدة الدستورية.