الحامي: المزاج العام الحالي داخل “مجلس الدولة” يرى بضرورة الفصل في المناصب السيادية

ذكرت عضو مجلس الدولة الاستشاري ” نعيمة الحامي ” أن المزاج العام الحالي داخل المجلس يرى بضرورة الفصل في المناصب السيادية وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تبسط نفوذها على عموم البلاد قبل الذهاب للانتخابات..

وأضافت الحامي في مداخلة هاتفية متلفزة، أن هناك طيفا آخر في المجلس يرى بعدم الذهاب في خطوات نحو السلطة التنفيذية والمناصب السيادية قبل حسم القاعدة الدستورية..

وتابعت الحامي أن المجلس قد حسم أمره فيما يخص المواد الخلافية في القاعدة الدستورية وأحالها للجنة الصياغة لإعداد النسخة النهائية منها.

يشار إلى أن المجلس عقد جلسة تشاورية أمس الخميس تناولت ملف المناصب السيادية وآلية توحيد السلطة التنفيذية، وذلك بعد فشل عقد جلسة رسمية جراء عدم اكتمال النصاب القانوني..