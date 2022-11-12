ضبط شخص من ذوي السوابق بحوزته كمية من الخمور في استيقاف أمني مفاجيء في بنغازي

العنوان – بنغازي

كشفت مديرية أمن بنغازي أن استيقافًا أمنيًا مُفاجئًا لقسم التحريات العامة في ساعات مُتأخرة من الليل يُسفر عن ضبط شخص من ذوي السوابق وبحوزته كمية من الخمور المحلية.

وأوضحت المديرية أنه عند إجراء استيقاف مُفاجئ بطريق البحر بالقرب من جزيرة المنقار تم الاشتباه بمركبة نوع سامسونغ سوداء اللون

وأكدت مديرية أمن بنغازي أنه على الفور تم استيقاف السيارة وعلى متنها شخص في حالة سُكر ظاهر وبحوزته قنينة سعة نصف لتر بها مواد مُسكرة.

وأشارت المديرية إلى انه بتفتيش المركبة احترازياً تم العثور على جالون سعة 20 لتر مملوء بالمواد المُسكرة محلية الصُنع وسلاح أبيض نوع (طباق) وعدد كبير من القنينات الفارغة سعة نصف لتر.

وأفادت مديرية أمن بنغازي أنه تم الإنتقال به إلى القسم وبالاستدلال معه تبين أنه يُدعى (أ.س.أ) من مواليد1976 السكن الوحيشي واعترف باتجاره بالمواد المُسكرة المحلية وأنه يقوم بإفراغ الكمية الموجودة بالجالون سعة 20 لتر داخل قنينات صغيرة لغرض بيعها.

وذكرت المديرية أنه بالتعميم عليه اتضح أنه من ذوي السوابق ومطلوب لدى العدالة على ذمة وقائع أُخرى.