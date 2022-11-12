عتيق: وصول أول شحنتين صحيتين للمنطقة الجنوبية

أكد أحمد عتيق سلطان، عضو ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الجنوبية، وصول أول دعم متمثلاً في شحنتين من الحكومه الليبية عبارة عن كراسي لذوي الاحتياجات الخاصة، وسريرين خاصين بعمليات الولادة وسيارة إسعاف”.

وشدد عتيق، في تصريحات متلفزة، إن ذلك جاء بدعم ومتابعة من سالم الزادمة، نائب رئيس الحكومة الليبية.

وقال عتيق، في تصريحات متلفزة، إن الديوان قدم للحكومة الليبية مقترحا بتوفير عدد من الأطباء في المراكز الصحيه، مؤكدا أن المقترح لاقى موافقة مبدئية.

وأوضح أن المنطقة ستشهد الفترة المقبلة، رفع العبء عن كاهل المواطن وسيكون هناك تغييرًا كبيرًا لسكانها.

ولفت إلى أن الشحنة الثانية سيكون فيها 55 كرسيًا متحركاً للمعاقين ودولاب صحي خاص بالمعامل والمختبرات الصحية.