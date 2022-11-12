وزير الطاقة التركي: المذكرة التركية الليبية فتحت آفاقًا جديدة لأنقرة

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قال وزير الطاقة التركي فاتح دونماز إنّ المذكرة التركية الليبية فتحت آفاقًا جديدة لأنقرة لتصبح موردًا جزئيًا لبيع الغاز الطبيعي إلى العالم.

وأضاف دونماز في تصريحات صحفية أنه إذا دخلت دولتان حرتان صاحبتا سيادة في اتفاقية للتعاون المتبادل أعتقد أنه لا ينبغي لدولة ثالثة أن تثير أي سؤال.

وتوقع وزير الطاقة أن يكون هناك تعاون في أنشطة التنقيب عن النفط وإنتاجه في المناطق البرية والبحرية في ليبيا.

وأوضح دونماز، أن ليبيا من الدول التي تمتلك أكبر احتياطيات النفط والغاز في هذه المنطقة الجغرافية، إلا أنها لم تتمكن من الاستفادة بشكل صحيح من هذه الفرصة والإمكانات بسبب الصراعات الداخلية والحرب الأهلية لفترة طويلة.

وذكر الوزير التركي :”أنّ النفط والغاز الطبيعي والمنتجات الهيدروكربونية التي سيتم استخراجها ستسهم في تنمية ليبيا وحل أزمة الطاقة على المستوى الإقليمي والعالمي، والهدف إنشاء سوق شفافة وآمنة تحقق الربح للجميع “.

ولفت دونماز إلى أنّ بلاده لعبت دورًا مهمًا في إرساء السلام والاستقرار في ليبيا، مضيفا أنه كان هناك صفقات للاستثمار والتعدين في ليبيا حتى قبل الحرب 2011.