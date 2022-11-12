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شركة الكهرباء تجري صيانة لأعمدة الإنارة المتهالكة في طرابلس

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

واصلت فرق الصيانة والتركيبات بالشركة العامة للكهرباء جهودها لصيانة أعمدة الإنارة المتهالكة بالشوارع والطرق الرئيسية بمدينة طرابلس،حيث تم العمل على إجراء صيانة أرضية للاعمدة وصيانة مصابيح وتركيب الفاقد من الأعمدة،

وجائت إجراءات الصيانة على مرحلتين، بداية بطريق المطار وصولًا إلى جزيرة القدس كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية شملت ميدان الشهداءوباقي شوارع المدينة.

وتأتي هذه الحملة التي تنفذها فرق الصيانة والتركيبات التابعة لدائرة الإنارة العامة طرابلس بغية الوصول لإنارة كاملة بكافة شوارع المدينةبهدف الحفاظ على السلامة العامة وتقليل الحوادث.

وأكدت الشركة أنها تأمل من المواطنين ضرورة الحفاظ على أعمدة الإنارة من العبث والحوادث التي أثقلت كاهل الشركة نتيجة أعمالالصيانة المتكررة لأعمدة الإنارة.

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الوطن الليبية

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