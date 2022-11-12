المسلاتي: قيام “الغرياني” بالتحريض على زعزعة أمن مصر أمر غاية في الخطورة

قال الكاتب الصحفي ” حسين المسلاتي ” أنه ينبغي على مجلس النواب والحكومة الليبية القيام بواجبهم بخصوص تحريض الصادق الغرياني على المظاهرات بجمهورية العربية.

جاء ذلك في منشور له عبر صفحته بفيسبوك قال فيه : قيام مفتي الإرهاب في ليبيا الصادق الغرياني بالتحريض على جمهورية مصر العربية لزعزعة الامن والاستقرار فيها أمر غاية في الخطورة ،

وأضاف ، ينبغي على مجلس النواب والحكومة الليبية القيام بواجبهم بالخصوص.

وكان المفتي العام لليبيا، الصادق الغرياني، قد دعا إلى “اندلاع ثورة هائلة في مصر من أجل الإطاحة بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي”، مُشدّدا على أن “مظاهرات 11/11 يجب أن تكون حاشدة وكبيرة كي تنجح في تحقيق أهدافها.“.

وأكد الغرياني، في مقابلة صحفية مع “عربي21″، أن “سياسات السيسي تخدم العدو الصهيوني وعملاءه في الداخل ولا تخدم الشعب المصري، لأن النظام صنيعة المشروع الصهيوني، ولا سبيل للشعوب إلى التحرر من الطغيان، إلا بأن تعتمد على قدراتها وتتعاون وتتكاثف لرفع الظلم واسترداد حقوقها.وفقا للغرياني.“.

وزعم مفتي ليبيا أن “تحرّر مصر هو تحرير لكل الدول العربية والإسلامية”، مؤكدا أن “الشعب الليبي تأذى من النظام المصري أذى كبيرا ليس فقط بما يبثه من الفتن وتفريق الصف والانقسام السياسي، بل بمشاركته أيضا في قتل الليبيين بغارات الطيران المصري. على حد زعمه.“.