النائب العام يأمر بحبس المراقب المالي السابق بالشركة العامة للنظافة

الوطن|رصد

أمر النائب العام الصديق الصور بحبس المسؤول المالي السابق الشركة العامة لخدمات النظافة – المرقب احتياطيا بعد تنفيذ مخطط للحصول على منافع مادية غير مشروعة.

وقال مكتب النائب العام إن المتهم تعمُّده تزوير الحقيقة في الوثائق المنوط به واجب تحريرها بالنسبة للعقود التي أبرمتها الشركة خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 حتى سنة 2020 مضيفا بأنه أظهر أدوات التنفيذ المتعاقد معها على أنها نفّذت الأعمال محل التزامها بمقتضى العقود.

وأضافت النيابة العامة بأنه صرف مبلغ ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينار؛ استناداً على تلك الوثائق؛ مما رتَّب ضرراً بالأموال المعهود إليه إدارتها.