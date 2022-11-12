نوفا: المنقوش تزور روما للمشاركة في منتدى “حوارات المتوسط” الشهر المقبل

أفادت وكالة “ نوفا الإيطالية ، بأن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة، نجلاء المنقوش، تعتزم المشاركة بالنسخة الثامنة من حوارات المتوسط، المنتدى الدولي السنوي..

وبحسب وكالة “نوفا”، فإنه من المنتظر أن ينعقد المنتدى في روما يومي 2 و 3 الكانون ديسمبر المقبل، وقد يشكل فرصة للقاء سيكون الاول من نوعه بين المنقوش، التي كانت قد شاركت عن بُعد في نسخة العام الماضي، ونظيرها الإيطالي الجديد “أنطونيو تاجاني”.

وكان “تاجاني” قد أجرى الإثنين الماضي 7 من نوفمبر أول مكالمة هاتفية مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية الليبية..

وذكر حساب وزارة الخارجية الايطالية بموقع تويتر أن “تاجاني” أكد خلال المحادثة أن “ليبيا بلد صديق لإيطاليا” مشددا على “تعزيز التعاون في جميع المجالات والالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد وكذلك العمل معًا على مكافحة الاتجار بالبشر.“