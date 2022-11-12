ويليامز: يجب عودة الوجود الدبلوماسي الأميركي في ليبيا

الوطن|رصد

أكدت المستشارة السابقة للبعثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز على ضرورة عودة الوجود الدبلوماسي للولايات المتحدة إلى ليبيا رغم تعقيداتها العملية بالرغم من اسبعادها لهذه الخطوة من جانب واشنطن في الوقت القريب.

وقالت ويليامز في تصريحات صحفية إنها دافعت عن هذه الخطوة عندما كانت في منصب القائم بالأعمال لمدة خمسة أشهر بالسفارة الأميركية.

وعلقت ويليامز على سبب استبعادها للعودة الأمريكية في الوقت القريب واصفة ذلك بالعملية المعقدة بسبب إرث ما حدث في بنغازي ومقتل السفير كريس وثلاثة زملاء آخرين في العام 2012 بالإضافة إلى النزعة عند واشنطن وهي فرز لعلاقاتك في المنطقة حسب الأولوية.

وأشارت المستشارة السابقة أن ليبيا لم تكن أبدا ذات أولوية عالية، بل أنزلت إلى مرتبة ثانوية، ثم جعلت خاضعة للعلاقات الأخرى.