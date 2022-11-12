نشنوش يتعرض لإصابة تمنعه من مغادرة جنوب أفريقيا مع بعثة «الأهلي طرابلس»

أصيب الحارس الدولي محمد نشنوش لاعب أهلي طرابلس، بالتهاب في الغدة الدرقية، وفقا لما أعلنته إدارة النادي الأهلي طرابلس.

وقال الإداري بنادي الأهلي طرابلس حسين طليش، في تصريحات صحفية، إن الحارس الدولي محمد نشنوش أصيب بالتهاب في الغدة الدرقية أثر على البنكرياس.

وأكد أن اللاعب متواجد الآن في المستشفى ويخضع للفحوصات الطبية في جنوب أفريقيا.

وكان نشنوش قد خاص مع الأهلي طرابلس، الأربعاء الماضي، مباراة أمام مارومو جالانتس الجنوب أفريقي، في إياب دور ال32 الثاني من كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي خسرها الفريق الليبي (3-0) ليودع المسابقة.

وأفاد حساب النادي على “فيسبوك”، بأن اللاعب محمد نشنوش تعرض إلى وعكة صحية، دخل على إثرها المشفى، وسيبقى في جنوب إفريقيا إلى أن تستقر حالته ويعود بكامل صحته بإذن الله”.

وأضاف:”كن قويا واستمد قوتلك من دعمنا اللامحدود.. سنعبر هذه المرحلة وستعود أقوى”.