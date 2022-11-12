البكوش: عقيلة والمشري يخططان لتقاسم المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة

قال المستشار السياسي السابق لمجلس الدولة الاستشاري صلاح ‏البكوش، إن النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاستشاري ناجي مختار يشترط تمثيل إقليم فزان في المجلس الرئاسي الجديد لدعم صفقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري.

وأضاف البكوش، في تصريحات صحفية، أن عقيلة والمشري يخططان لتقاسم المناصب السيادية وتشكيل حكومة جديدة وتنصيب أنفسهم في مجلس رئاسي جديد.

وتابع:” حجز الزاوية في قبول مصر بهذه الصفقة هو تسليم المشري لرأس الصديق الكبير في صفقة المناصب السيادية”، على حد قوله.

وزعم أن مصر لن تقبل بالمشري في الرئاسي أو رئاسة الحكومة الجديدة إلا بشرط إزاحة الكبير عن مصرف ليبيا المركزي.