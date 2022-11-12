النيابة تقرر حبس مسؤول مالي سابق في الشركة العامة لخدمات النظافة بالمرقب

أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول مالي سابق بالشركة العامة لخدمات النظافة – المرقب احتياطيًا على ذمة التحقيق.

وقالت النيابة في بيان، فجر السبت، إن «وكيل النيابة بنيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الخمس نظر مُحصِّلة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها الشركة خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 حتى سنة 2020».

– حبس مسؤول الملف الصحي ببعثة ليبيا في أوكرانيا

– محاكمة مسؤولة بمصرف الجمهورية – أبوعطني

– النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس

وأشار بيان النيابة إلى أن التحقيقات كشفت «تنفيذ المسؤول عن القواعد الناظمة للعمل المالي وإجراءاته مع آخرين مخططًا للحصول على منافع مادية غير مشروعة؛ بتعمُّده تزوير الحقيقة في الوثائق المنوط به واجب تحريرها».

اختلاس 13 مليونًا و550 ألف دينار

واستندت النيابة إلى وثائق تفيد بصرف «13 مليونًا و550 ألف دينار مما رتب ضررًا بالأموال المعهود إليه إدارتها»، وأمر المحقق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيق؛ وأخذ في ملاحقة بقية المسهمين.

وتواصل النيابة الكشف عن وقائع فساد وإهدار للمال العام، إذ سبق أن أعلنت، الثلاثاء، حبس المسؤول الصحي في بعثة ليبيا لدى أوكرانيا، بتهمة إلحاق ضرر جسيم بالمال العام، من خلال صرف مستحقات مالية، عبر استعمال أختام مصطنعة ومقلدة نُسِبت إلى عدد من المستشفيات.