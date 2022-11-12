بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم السبت 12 نوفمبر 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم السبت 12 نوفمبر 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تشهد الاجواء تكاثر السحب على اغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الساحلية .

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة خاصة على الساحل الممتد من مصراته إلى سرت والمناطق المجاورة .

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة .

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-24)مْ .

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانا على الساحل وبعض مناطق الدواخل مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم خاصة على الخليج والجبل الأخضر.

الرياح: جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (18- 24)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة معتدلة إلى خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22- 25)مْ.

الواحات-السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر احيانا على جالو.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (23- 25)مْ.