النائب العام: حبس مسؤول مالي سابق بالشركة العامة للنظافة بتهم فساد

أكد مكتب النائب العام أن النيابة العامة أمرت بحبس مسؤول مالي سابق بالشركة العامة لخدمات النظافة المرقب؛ حبساً احتياطياً..

وأوضح المكتب في بيان صادر عبر صفحته بموقع فيسبوك، أن وكيل نيابة مكافحة الفساد في دائرة محكمة استئناف الخمس؛ نظر مُحصِّلَة تقرير ديوان المحاسبة، بالنسبة للعقود التي أبرمتها الشركة خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 حتى سنة 2020.

وأضاف مكتب النائب العام أن التحقيق أبان واقع انصراف المسؤول عن القواعد الناظمة للعمل المالي وإجراءاته؛ إلى الإسهام مع آخرين في تنفيذ مخطط الحصول على منافع مادية غير مشروعة.

وأكد المكتب ان المسؤول تعمد تزوير الحقيقة في الوثائق المنوط به واجب تحريرها؛ حيث أظهر أدوات التنفيذ المتعاقد معها على أنها نفّذت الأعمال محل التزامها بمقتضى العقود؛ فصرف لها ثلاثة عشر مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف دينار؛ استناداً على تلكم الوثائق..

ولفت المكتب إلى أنه ترتَّب عن هذا العمل ضرراً بالأموال المعهود إليه إدارتها؛ وبذلك أمر المحقق بحبس المتهم احتياطياً على ذمة التحقيق؛ وأخذ في ملاحقة بقية المسهمين..