المقري: سماح الدبيبة لـ”خان” بالتحقيق في ليبيا “مساس” بهيبة القضاء الليبي

الوطن | رصد

اتّهم المحلل السياسي الليبي، عبد الله المقري، الحكومة منتهية الولاية بأنّها تعطي “صك الغفران” للخارج من أجل التدخل في الشأن الليبي، في إشارة إلى سماح حكومة الدبيبة للمدعي العام للمحكمة الجنائية “كريم خان” بزيارة المناطق الليبية للكشف عما أسماه بـ”الجرائم”، وفي إشارة إلى علاقة الدبيبة مع تركيا وتوقيعه للاتفاقيات مؤخرا.

وقال المقري، في تصريحات على صفحته بفيسبوك: “العصابة السياسية في العاصمة طرابلس كل يوم تبرهن على تورطها في اعطاء صك الغفران للخارج بالتدخل في الشان الليبي من قبل دول هي في الأصل كانت جزء من السياسة الاستعمارية من سنة 1551 و1911 و2011”.

وتابع: “إطلاق حكومة دبيبة العنان للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية “كريم خان”في زيارات مكوكية لمناطق ليبية بدعوى الكشف عن جرائم ارتكبها الليبيون خارج القانون، أولى للقضاء الليبي المستقل التحقيق فيها وكشف عمليات ارتكابها وهو الذي يتولى ذلك دون أي قوة أخرى خارجية او داخلية وإلا يصبح امام هذا التدخل أن القضاء الليبي لم يعد في نظر حكومة الدبيبة إلا مؤسسة ينطبق عليها ما ينطبق على بقية المؤسسات الليبية الأخرى التي تخضع للمواقف السياسية والتي هي في الآخر في خدمة الخارج”.

وتساءل المقري عن موقف وزارة العدل مما يجري، مشيرًا إلى أنّ “هذه الزيارة وهذه التصريحات والتدخلات والإحاطات وهي في الأساس مس من هيبة العدالة والقضاء الليبي”.

كما تساءل المحلل السياسي عن “جرائم الميليشيات الارهابية” الّتي لا تفتح الجهات الدولية تحقيقًا بشأنها.