الكهرباء تجري صيانة لأعمدة الإنارة بشوارع طرابلس

أخبار ليبيا 24

أعلنت الشركة العامة للكهرباء تواصل جهودها في صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة في الطرق والشوارع الرئيسية في طرابلس.

ولفتت الشركة في بيان لها إلى أن فرق الصيانة والتركيبات بالشركة تعمل إجراء صيانة أرضية للأعمدة وصيانة مصابيح وتركيب الفاقد من الأعمدة.

وأوضحت الشركة أن أعمال الصيانة بدأت في مرحلتها الأولى بطريق المطار وصولًا إلى جزيرة القدس، وشملت المرحلة الثانية ميدان الشهداء وباقي شوارع المدينة.

وتأتي هذه الحملة التي تنفذها فرق الصيانة والتركيبات التابعة لدائرة الإنارة العامة طرابلس بغية الوصول لإنارة كاملة بكافة شوارع المدينة بهدف الحفاظ على السلامة العامة وتقليل الحوادث.

وأكدت الشركة أنها تأمل من المواطنين ضرورة الحفاظ على أعمدة الإنارة من العبث والحوادث التي أثقلت كاهل الشركة نتيجة أعمال الصيانة المتكررة لأعمدة الإنارة.