تواصل فعاليات مهرجان الفروسية الشعبية في سرت

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2022

تتواصل في مدينة سرت فعاليات مهرجان الفروسية الشعبية تحت شعار سرت القرضابية للسلام.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية سرت أن عميد البلدية مختار المعداني افتتح أمس الجمعة فعاليات المهرجان الذي يتواصل ليومين إثنين بمشاركة 19 نادي من داخل وخارج مدينة سرت.

وتولى بتنظيم المهرجان والإشراف عليه المهدي بن هندر منسق رياضة الفروسية ببلدية سرت وشارك في افتتاح المهرجان رئيس المجلس الإجتماعي سرت ورئيس جامعة سرت ومدير مكتب الرياضة سرت.