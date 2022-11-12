2.3 مليون موظف ينتظرون رواتب أكتوبر المتأخرة

الوطن|رصد

في ظل استمرار الأزمة المعيشية التي يعاني منها المواطنين في ربوع البلاد بسبب غلاء الأسعار والفساد الحكومي الذي لم تسلم منه جيوب المواطن الليبي، بات ما يقرب من 2.3 مليون موظف حكومي ينتظرون صرف رواتبهم المتأخرة عن شهر أكتوبر المنصرم.

وعبر الموظفين عن استيائهم من المعضلة التي لم تنتهي وباتت إحدى أهم المشاكل التي يعانون منها بل وأصبحت تثقل كاهلهم في نهاية كل شهر دون أن ينبس رئيس الحكومة المنتهية ببنت شفى بل بات همه الوحيد أن يملأ جيبه رفقة من مثله ويبقى كرسيه دافئأ لأطول فترة ممكنه على حساب الشعب المثقل بالهموم.

أكد أحد المواطنين لوسائل إعلام أن المشكلة تكمن في أن راتبا بـ1500 دينار لا يكفي 15 يوما في ظل انخفاض القدرة الشرائية للدينار مع الغلاء المتزايد في الأسعار.

وادعت الحكومة المنتهية أن المشكلة فنية، وأن مختلف القطاعات الحكومية اعتمدت ملاكها الوظيفي وفق الجدول الموحد للرواتب، والزيادة سوف تشمل جميع القطاعات الحكومية لعدد 36 قطاعا و927 جهة حكومية تابعة.