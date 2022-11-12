اجتماع سري للسويحلي وعائلة الدبيبة لتأسيس حزب الوحدة الليبية

كشف آمر قوة الإسناد بعملية بركان الغضب ناصر عمار، عن اجتماع سري للسويحلي وعائلة الدبيبة في مصراتة لتأسيس حزب الوحدة الليبية.

وأوضح عمار في تصريحات صحفية، أن الاجتماع عُقد في شركة الجيد المملوكة لملك الاعتمادات محمد الطاهر عيسى المقرب من الدبيبة.

وذكر عمار أن مكان الاجتماع كان في إسطبلات الجيد قريب من مصنع شيماء وأمن مكان شرطة المرور والغذاء كان كسكسي باللحم الوطني.

وأشار عمار إلى أن أبرز الحضور هم؛ عبد الرحمن السويحلي، وعبد الحميد الدبيبة، وعلي الدبيبة، أحمد الشركسي، محمد الرجوبي، ومحمد خليل عيسي.