بوالرايقة: الأمم المتحدة “ضابط” يعمل لصالح رغبات قوى خارجية لا تريد لليبيا أن تكون دولة ذات سيادة

ليبيا – قال الباحث في قضايا الأمن القومي فيصل أبو الرايقة إنّ المشكلة في ليبيا تتمثل في مصادرة القوى الخارجية للقرارات الوطنيّة، حيث إن أصحاب القرار في ليبيا يأخذون التوجيهات من جهات خارجية.

أبو الرايقة وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أكد أنّ البعثة الدولية بدورها متأثرة بالضغوط الخارجية كذلك، واصفًا الأمم المتحدة بـ”الضابط” الذي يعمل لصالح رغبات القوى الخارجية الّتي لا تريد لليبيا أن تكون دولة قوية ذات سيادة.

وأكد أبو الرايقة أنّ الأجسام السياسية في ليبيا قد فقدت شرعيتها، نتيجة لعدم وجود سيادة فعلية لها ولعدم صدور قرارات وطنية عنها، بحسب تعبيره.

