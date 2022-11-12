الأرصاد: تكاثر السحب على الشمال الليبي واحتمالية سقوط أمطار

توقعت إدارة التنبؤات الجوية بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، تكاثر السحب على اغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم.

وأضاف المركز في بيانه حول الوضع الجوي السائد والمتوقع بداية من هذا اليوم السبت 12/ 11/ 2022 وخلال اليومين القادمين أن هناك احتمال لسقوط أمطار متفرقة ويوم الإثنين خاصة على المناطق الممتدة من مصراته الى الخليج والجبل الاخضر، مع احتمال تكون الضباب على بعض مناطق الشمال الغربي والخليج.

وكشف المركز أن درجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22-25)مْ على اغلب مناطق ليبيا، ولاتتجاوز (19)مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل انخفاض اثناء الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية و مناطق الجنوب .