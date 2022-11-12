الارصاد: أمطار متفرقة اليوم ويوم الاثنين على هــذه المنـاطق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم السبت 01/ 11 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد تكاثر السحب على اغلب مناطق الشمال مع احتمال سقوط أمطار متفرقة هذا اليوم ويوم الإثنين خاصة على المناطق الممتدة من مصراته الى الخليج والجبل الاخضر، مع احتمال تكون الضباب على بعض مناطق الشمال الغربي والخليج.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (22-25)مْ على اغلب مناطق ليبيا.

ومن المتوقع بحسب التقرير ان لا تتجاوز درجات الحرارة الـ(19)مْ على مناطق الجبل الأخضر وتسجل انخفاض اثناء الليل وفي الصباح الباكر على المرتفعات الجبلية و مناطق الجنوب .

والله أعلــــــــــــــم