المنقوش تشارك الشهر القادم في منتدى حوارات المتوسط بروما

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2022

تعتزم وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش المشاركة في النسخة الثامنة من حوارات المتوسط، المنتدى الدولي السنوي الذي تروج له إيطاليا بمشاركة ممثلين عن الحكومات والمنظمات الدولية ومراكز الفكر والعالم الاقتصادي والثقافي وفق ما أكده المكتب الإعلامي للوزارة لوكالة الأنباء الإيطالية “نوفا“.

ومن المنتظر أن ينعقد المنتدى في روما يومي 2 و 3 ديسمبر المقبل، وقد يشكل فرصة للقاء سيكون الأول من نوعه بين المنقوش، التي كانت قد شاركت عن بُعد في نسخة العام الماضي، ونظيرها الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني.

وكان الأخيروزير الخارجية الإيطالي أجرى الإثنين الماضي أول مكالمة هاتفية مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وذكر حساب وزارة الخارجية الايطالية بموقع “تويتر” أكد تاجاني خلال المحادثة على “تعزيز التعاون في جميع المجالات والالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد وكذلك العمل معًا على مكافحة الاتجار بالبشر”.