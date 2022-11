الدغيلي: لا بد للنظام السياسي في البلاد أن يبني نقطة توازن بين السلطة والحرية

ليبيا – قالت عضو ملتقى الحوار السياسي سلوى الدغيلي إنّه لا بد من أن يبني النظام السياسي في البلاد نقطة توازن بين السلطة والحرية من أجل قيام التناسب التشريعي في البلاد.

الدغيلي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا الحدث”، أضافت: “يذهب الفقه الحديث الى اعتبار أن الدستور هو أداة التوفيق بين السلطة والحرية، فالدولة يجب أن تؤسس سلطاتها العامة على مبدأ سيادة الشعب الذي بينه وبين مبدأ المواطنة تلازم عضوي”، وفق تعبيرها.

