رئيس جمهورية تشاد يستقبل مستشار الأمن القومي الليبي

استقبل رئيس المجلس العسكري الانتقالي – رئيس جمهورية تشاد، الفريق محمد إدريس ديبي إتنو، في القصر الرئاسي بالعاصمة التشادية انجامينا اليوم السبت، المستشار إبراهيم بوشناف، مستشار الأمن القومي الليبي والوفد المرافق له.

وبحث الرئيس محمد إدريس ديبي، مع المستشار بوشناف الخطوات التنفيذية لتأسيس مجلس الأمن القومي بدول تجمع الساحل والصحراء (س، ص).

وتترأس جمهورية تشاد الدورة الحالية لرئاسة التجمع، وسيعقد قمته المقبلة في مايو القادم.

وأكد الرئيس محمد ديبي، دعمه للمشروع الليبي بتأسيس المجلس، لافتا أنه سيعمل مع أشقائه رؤساء الدول على جعل الفكرة واقعا.

وحضر الاجتماع عن الجانب التشادي مستشار الأمن القومي للبلد الشقيق.

وشدد السيد الرئيس أن تشاد لن تألوا جهدا في سبيل عودة الاستقرار إلى ليبيا، مؤكدا ؛ن استقرارها من استقرار تشاد.

ولفت إلى أن الحل في ليبيا لن يكون إلا إفريقيا كون معظم الدول المنخرطة في الشأن الليبي لها أجندتها السياسية والاقتصادية وغيرها، وهو ما يعرقل وجود الحل.

بدوره، أثنى مستشار الأمن القومي الليبي على حفاوة الاستقبال التي حظي به الوفد الليبي ، مشيدا بعمق العلاقات التاريخية والأخوية بين البلدين الشقيقين.

وأكد ابوشناف أن ليبيا لن تتوان عن تقديم الدعم لدولة تشاد رئاسة وحكومة وشعبا بما يعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.