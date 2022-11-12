عمار: السويحلي والدبيبة وآخرون أتفقوا على تأسيس حزب “الوحدة الليبية”

كشف ناصر عمار، القيادي في مليشيات المنطقة الغربية، عن عقد اجتماع سري في مدينة مصراتة، تم الاتفاق فيه على تأسيس حزب تحت اسم حزب الوحدة الليبية.

وقال “عمار”، في منشور له عبر فيسبوك “اجتماع سري في مصراتة صار في شركة الجيد”،متابعا أن “مكان الاجتماع كان في إسطبلات الجيد قريب من مصنع شيماء وأمن مكان شرطة المرور والغذاء كان كسكسي باللحم الوطني”.

وأضاف “الاتفاق كان على تأسيس حزب تحت اسم حزب الوحدة الليبية”، مشيرا إلى أن احد الحضور أبلغه عن أسماء الحضور وهم:

عبد الرحمن السويحلي

احمد المازق

مصطفى المازق

محمد الغصري

مصطفى السمو

حمد بن عبد الله

وليد الدوكالي

محمد اللديد

رمضان معيتيق

ابو بكر الفورتية

عبد الحميد الدبيبة

علي الدبيبة

احمد الشركسي

عبد العزيز شرفاد

علي باشاغا

محمد الشباح

محمد بعيو

اسماعيل الفرجاني

محمد الرجوبي

ابراهيم بن غشير

سليمان الشنطى

مصطفى الشاوش

محمد الدنفور

ابراهيم خليل

علي كمبة

فتحي شاحوت

محمد الشهوبي

محمد خليل عيسي

علي اشتيوي

علي حمودة

محمد ارحومة

حسين الطويلب