أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض شحنة شيكولاتة قادمة من باكستان.

وأوضح المركز، في بيان، أن الشحنة التي تحوي 430 صندوقًا جاءت عبر ميناء طرابلس البحري وتحمل العلامة التجارية «boom».

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وأرجعت الرقابة على الأغذية والأدوية سبب رفض الشحنة إلى «وجود لون محظور E102 بالإضافة للقوام غير الجيد».

غلاف لإحدى قطع الشيكولاتة التي جرى منع دخول شاحنتها في ميناء طرابلس، 11 نوفمبر 2022. (مركز الرقابة على الأغذية والأدوية)