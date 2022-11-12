أمن بنغازي تضبط مطلوبا للعدالة أثناء سرقته سيارة من أحد المعارض بالمدينة

العنوان-طرابلس

ضبط أعضاء مركز شرطة سيدي خليفة ببنغازي شخص من ذوي السوابق وصادر بحقه حكم بالسجن المُؤبد وعدة أحكام غيابية أثناء قيامه بسرقة سيارة من أحد معارض السيارات بالمنطقة.

وفي بيان لها، اليوم السبت، أوضحت مديرية أمن بنغازي، أنه عُقب ورود معلومات لأعضاء التحريات بمركز شُرطة سيدي خليفة حول الحادثة توجه أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة.

وتم ضبط الشخص وبعد تفتيشه احترازيا عثر بحوزته أقراصا من حبوب الهلوسة، وبالاستدلال معه تبيه أنه يدعى “ع.م.أ” وهو من سكان مدينة الكفرة.

واعترف الشخص بواقعة السرقة، وبعد التعميم عليه اتضح أنه مطلوب لدى العدالة وصادر بحقه حكم بالسجن المُؤبد وأحكام أخرى منها قطع اليد وعدة أحكام غيابية.

ولفتت المديرية إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله وايداعه بالحجز القانون لحين عرضه على النيابة العامة.