نورلاند: واشنطن قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية

ليبيا – ذكرت السفارة الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند زار طرابلس في الفترة من 8 إلى 10 نوفمبر، لعقد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين وشركاء دوليين ومجتمع المانحين بما في ذلك ممثلين عن حكومة تصريف الأعمال وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والبنك الدولي والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة والمفوضية القومية للانتخابات.

نورلاند أكد خلال زيارته على الضرورة الملحة لاتخاذ خطوات ملموسة لإنشاء قاعدة دستورية نٌفضي لانتخابات موثقة وشفافة بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي، مناشدًا جميع القادة والمؤسسات الليبية استخدام نفوذهم للدفع نحو هذا الهدف.

وحذر من أن الوضع الراهن لا يُمكن أن يستمر، مشيرًا إلى أنّ الولايات المتحدة قد تعيد تقييم علاقاتها مع الجهات الفاعلة والمؤسسات التي تؤخر وتعرقل التقدم نحو الحلول السياسية.

وأشاد بالتمديد الأخير الذي تمت الموافقة عليه بالإجماع لولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا باعتباره فرصة لإعادة تحديد خارطة طريق موثوقة لإجراء الانتخابات، وتحقيق المشاركة اللازمة من الجهات الفاعلة الرئيسية، ووضع رزنامة معقولة لكي تحظى بدعم المجتمع الدولي.

وكرّر دعم الولايات المتحدة للممثل الخاص للأمين العام عبد الله باتيلي في مهمته، ولحق الشعب الليبي في العيش في ليبيا ديمقراطية وذات سيادة يدافع عنها جيش ليبي موحد لا يعتمد على قوى أجنبية.

وقال: إنّ التهديد المستمر بقطع النفط، والاشتباكات الأخيرة بين الميليشيات، والغضب الشعبي عقب صدور تقرير ديوان المحاسبة، كل ذلك يبرز الحاجة إلى مزيد من الشفافية المالية والمساءلة لصالح جميع الليبيين وازدهارهم.

نورلاند ختم بالقول: “اختارت الولايات المتحدة ليبيا كدولة رئيسية في إستراتيجيتها لمنع الصراع وتعزيز الاستقرار وهي ملتزمة بالشراكة مع الليبيين لدعم مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، بقيادة حكومة منتخبة وموحدة توفر الخدمات اللازمة وتبني على الموارد الطبيعية للبلاد”.

