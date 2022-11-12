الشهر المقبل .. المنقوش تزور روما للمشاركة في منتدى حوارات المتوسط 

طرابلس 12 نوفمبر 2022 ( وال ) – أفادت وكالة “ نوفا الإيطالية “، بأن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش تعتزم زيارة روما للمشاركة في الدورة الثامنة من حوارات المتوسط، المنتدى الدولي السنوي.

وبحسب وكالة “ نوفا”، فإنه من المنتظر أن ينعقد المنتدى في روما يومي 2 و 3 ديسمبر القادم ، وقد يشكل فرصة للقاء سيكون الأول من نوعه بين المنقوش ونظيرها الإيطالي الجديد “ أنطونيو تاجاني ”.

وكان “تاجاني” قد أجرى الإثنين الماضي أول مكالمة هاتفية مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وذكر حساب وزارة الخارجية الإيطالية بموقع “تويتر” أن ” تاجاني” أكد خلال المحادثة أن ” ليبيا بلد صديق لإيطاليا” ، مشددا على تعزيز التعاون البلدين في جميع المجالات والالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد ،وكذلك العمل معًا على مكافحة الاتجار بالبشر”. (وال _ طرابلس)

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