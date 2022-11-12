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السلاك: مجلس الدولة يعرقل التوافق حول القاعدة الدستورية

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

أكد المتحدث السابق باسم المجلس الرئاسي، محمد السلاك، أن الوصول إلى قاعدة دستورية تبنى عليها العملية السياسية هي من الأساسيات للانطلاق نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وقال السلاك في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن مجلس الدولة هو المسؤول عن عرقلة التوافق بشأن هذا الملف، ويريد فرض قواعد لم تفرض عليه حين تشكيله، مثل شروك ترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية.

وأضاف السلاك أنه لم تتضح بعد خطوات المبعوث الأممي، عبدالله باتيلي، على الساحة الليبية، إذ يستمر في جولاته ومشاوراته.

الوسوم

#عبدالله باتيلي القاعدة الدستورية المبعوث الأممي المسار الدستوري محمد السلاك

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الوطن الليبية

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