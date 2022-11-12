وزير التعليم يفتتح ثانوية صرمان الجنوبية بعد صيانتها

بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

12 November, 2022

افتَتح وَزِير التّربية والتّعليم موسى المقريف “ثانوية صرمان الجنوبية” بمُراقبة التّربية والتّعليم صرمان بعد إتمام صِيانتها الشاملة.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية أن المدرسة تضم 12 فصل دِراسي، بقدرة اِستيعابية 600 طالب، ومعمل حاسوب وآخر للفيزياء.

وشَارك في حفل الافتتاح وكِيل وزارة لشؤون المُراقبات محسن الكبير ومُدير مَصلحة المَرافق التّعليمية علي القويرح، ومُدير إدارة المُتابعة وتقييم الأداء سمية راشد، وعُضو المَجلس الأعلى للدَّولة أمينة المحجوب، وعَميد بلدية صرمان عبد المجيد أبونتيشة، ومُراقب التّربية والتّعليم ببلدية صرمان أبوعجيلة حسين وعَدد من مُديري المكاتب والإدارات بالمُراقبة، وأعيان بلدية صرمان، وعَدد من أولياء أمور الطلبة.

كما تفقد وزير التعليم مدرسَتي “صرمان النّموذجية للتّعليم الثانوي”، “مدرسة الثانوية بنين” اللتان تتواصل أعمال الإنشاء بهما بعد توقف لفترة طويلة.

كما شَملت الزيارة مدرسة صرمان المركزية للتّعليم الأساسي، مدرسة الشهيد محمد الدرة للتّعليم الأساسي، مدرسة بن خلدون للتّعليم الأساسي، إذ تمّ خِلال الزيارة الإطلاع على سَير العملية التّعليمية والاستماع إلى شروح وافِية من قبل مُديري هذه المدارس.

و شَدَّد وَزِير التّربية والتّعليم موسى المقريف على أهمِّية الإسراع في إكمال المَشاريع التّعليمية المُتوقِّفة داخل المدينة، مؤكِّداً بأن الوزارة سَتبذل قصار جهدها من أجل اِستكمال هذه المَشاريع وصيانة المدارس التي تحتاج إلى صيانة.