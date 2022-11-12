بالأسماء.. التعليم العالي تعلن توقف نشاط 53 جامعة وكلية خاصة

أعلنت وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة أسماء 53 جامعة وكلية خاصة المقفلة ومتوقفة عن مزاولة نشاطها.

وشملت القائمة 12 مدينة ليبية من بينها 30 منشآة تعليمية في طرابلس وحدها، ومن بين المدن الأخرر طبرق، و سبها، وغات، والبيضاء، والمرج، وزليتن، وتاجوراء، والعزيزية، والمايا، والزاوية، وزوارة .

إقفال 20 كلية وجامعة خاصة يوليو الماضي

وفي يوليو الماضي، قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، إقفال 20 كلية وجامعة خاصة منتشرة في مناطق شرق وغرب وجنوب البلاد،

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وقالت الوزارة، في بيان إن قرار الإقفال جاء «بناء على التقرير النهائي للجنة المشكلة بقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (22) لسنة 2021 بشأن فحص وتقييم الجامعات الخاصة وقراره رقم (63) لسنة 2021 بتشكيل لجان فرعية لفحص وتقييم الجامعات الخاصة حسب المناطق الجغرافية».