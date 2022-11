الحامي: مجلس الدولة يرى أنه من الضروري الفصل في المناصب السيادية وإيجاد سلطة تنفيذية

ليبيا – ذكرت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي أن المزاج العام الحالي داخل المجلس يرى بضرورة الفصل في المناصب السيادية وإيجاد سلطة تنفيذية موحدة تبسط نفوذها على عموم البلاد قبل الذهاب للانتخابات.

الحامي وفي مداخلة مع قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث مع تركيا بتمويل قطري، أضافت :”أن هناك طيفا آخر في المجلس يرى بعدم الذهاب في خطوات نحو السلطة التنفيذية والمناصب السيادية قبل حسم القاعدة الدستورية”.

وتابعت الحامي:” أن المجلس قد حسم أمره فيما يخص المواد الخلافية في القاعدة الدستورية وأحالها للجنة الصياغة لإعداد النسخة النهائية منها”.

