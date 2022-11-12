إسماعيل: المسار الدستوري وصل إلى عقبة كبرى

قال المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، السنوسي إسماعيل، إن المسار الدستوري وصل إلى عقبة كبرى وهي شروط الترشح.

وأوضح إسماعيل، في تصريحات رصدها موقع “الوطن”، أن اجتماع سرت ربما لم يتمكن من الوصول إلى حل وتوافق كامل على قاعدة دستورية والمناصب السيادية وتوحيد السلطة التنفيذية.

ومن المقرر أن يعقد وفدان عن مجلسي النواب والدولة، الأحد، اجتماعاً في سرت للنظر في تقريب وجهات النظر بما يساعد على حل معضلة القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في البلاد.

وبحسب مصادر برلمانية فإن اجتماع مجلسي النواب والدولة يأتي قبل يوم من جلسة البرلمان للتصويت على قانون الأمن الداخلي، وقانون المرتبات الموحد، وانتخاب أحد نواب مدن الجنوب لشغل منصب النائب الثاني لرئيس المجلس، بالإضافة لافتتاح مقرات حكومية في سرت.