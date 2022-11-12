المنقوش تزور روما للمشاركة في منتدى حوارات المتوسط الشهر المقبل

أفادت وكالة نوفا الإيطالية، بأن وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، نجلاء المنقوش، تعتزم زيارة روما للمشاركة في الدورة الثامنة من حوارات المتوسط، المنتدى الدولي السنوي.

وبحسب وكالة نوفا، فإنه من المنتظر أن ينعقد المنتدى في روما يومي 2 و 3 ديسمبر القادم، وقد يشكل فرصة للقاء سيكون الأول من نوعه بين المنقوش ونظيرها الإيطالي الجديد أنطونيو تاجاني.

وكان تاجاني قد أجرى الإثنين الماضي أول مكالمة هاتفية مع نظيرته بحكومة الوحدة الوطنية.

وذكر حساب وزارة الخارجية الإيطالية بموقع “تويتر” أن تاجاني أكد خلال المحادثة أن ليبيا بلد صديق لإيطاليا، مشددا على تعزيز التعاون البلدين في جميع المجالات والالتزام بتحقيق الاستقرار في البلاد، وكذلك العمل معًا على مكافحة الاتجار بالبشر.